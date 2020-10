Adua Del Vesco | parla la madre | «Temo per la sua salute» | poi la bordata a Tommaso Zorzi

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sul settimanale “Chi” l’intervista alladiDel, una delle concorrenti più chiacchierate di quest’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. «La prego: la chiami Rosalinda e non. Per noi nostra figlia è sempre stata Rosalinda. Quando è nata il dottore ha detto che assomigliava ad una rosa e io ho scelto questo nome bellissimo», ha esordito la mamma dell’attrice, che ha espresso la sua opinione su Gabriel Garko, Massimiliano Morra e. Non prima però di aver raccontato alcuni lati inediti della giovane gieffina.Della: «per la sua ...