Adua Del Vesco, parla la madre: "Temo per la sua salute dopo il Gf Vip" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Adua Del Vesco è una delle concorrenti più chiacchierate del Grande Fratello Vip e, dopo le sue ultime rivelazioni in merito alle finte storie sentimentali che ha vissuto, interviene la madre Giuseppina Cannavò. Il Grande Fratello Vip non immaginava che la partecipazione di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra avrebbe potuto scatenare il caos nel … L'articolo Adua Del Vesco, parla la madre: "Temo per la sua salute dopo il Gf Vip" proviene da www.meteoweek.com.

