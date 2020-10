Adriatic Blue | il progetto di cattura e stoccaggio della CO2 a Ravenna

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - CCUS, ovvero Carbon Capture, Utilisation and Storage, un processo imprescindibile per raggiungere gli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico, così come recentemente riconfermato dall'Associazione Internazionale dell'Energia e dalla Comunità Europea, in cui la CO2 non soltanto viene “stoccata” permanentemente nel sottosuolo ma che diventa anche ‘materia prima' per essere utilizzata in nuovi processi produttivi. Un sistema in grado di decarbonizzare il settore industriale, in particolare i comparti più ‘energivori' che utilizza tecnologie mature e , ampiamente utilizzate. La CCUS è un processo in rapida evoluzione e fortemente in crescita, con 59 progetti large-scale nel mondo di cui 21 già operativi e gli altri in vari stadi di sviluppo e costruzione. In questo ambito, Eni sta lavorando al ...