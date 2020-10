Addio a Gianfranco De Laurentiis, il giornalista aveva 81 anni (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il giornalista Gianfranco De Laurentiis, volto storico dello sport sulla Rai, se n'è andato questa notte all'età di 81 anni. Collaborava con la Domenica Sportiva, che aveva condotto nella stagione '94-... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 ottobre 2020) IlDe, volto storico dello sport sulla Rai, se n'è andato questa notte all'età di 81. Collaborava con la Domenica Sportiva, checondotto nella stagione '94-...

