Accadde oggi | “I have a dream” | il 14 Ottobre 1964 il Premio Nobel per la Pace viene assegnato a Martin Luther King

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sono trascorsi 56 anni da quando, il 14ricevette ilper la, come riconoscimento del suo impegno per i diritti civili.nacque il 15 gennaio 1929 ad Atlanta: siamo nell’America degli anni ’50 e ’60 caratterizzata da un forte pregiudizio etnico e in particolare contro le persone di colore. La discriminazione razziale si manifestava a ogni livello della società: dalla divisione dei posti sui mezzi pubblici, alla possibilità di accedere a percorsi di studio, lavori e mansioni che venivano negati alle persone di colore. Divenne divenne celebre negli anni Sessanta per le sue manifestazioni in cui ...