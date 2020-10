A casa l’esito del tampone del figlio, ma il bimbo è morto da 18 mesi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’assurda vicenda arriva dalla Toscana, dove un padre si è visto recapitare l’esito del tampone effettuato sul figlio, morto quasi due anni fa. Lorenzo Vieri, padre di 33 anni, professione geometra, si è visto recapitare a casa l’esito del tampone effettuato su suo figlio G. La reazione dell’uomo è subito molto particolare, a metà tra lo stupore ed una sorta di dolore. Si, perchè suo figlio in realtà non c’è più, si è spento 18 mesi prima, ad appena un anno, per un arresto cardiaco, dovuto ad una grave malformazione alla testa. E’ sbigottito l’uomo, non poteva immaginare di trovarsi di fronte a qualcosa di ... Leggi su chenews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’assurda vicenda arriva dalla Toscana, dove un padre si è visto recapitare l’esito deleffettuato sulquasi due anni fa. Lorenzo Vieri, padre di 33 anni, professione geometra, si è visto recapitare al’esito deleffettuato su suoG. La reazione dell’uomo è subito molto particolare, a metà tra lo stupore ed una sorta di dolore. Si, perchè suoin realtà non c’è più, si è spento 18prima, ad appena un anno, per un arresto cardiaco, dovuto ad una grave malformazione alla testa. E’ sbigottito l’uomo, non poteva immaginare di trovarsi di fronte a qualcosa di ...

