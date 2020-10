5Stelle al collasso verso gli Stati generali Morra contro Casaleggio | basta leader solitari

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)con l’uomo solo al comando e la dittatura della piattaforma Rousseau. In vista deglidel 7 novembre il senatoreNicolaesce allo scoperto. E convoca un tavolo parlamentare per illustrare la sua riforma del movimento. Un silurojunior.all’attacco della piattaforma Rousseau In queste ore si rincorrono riunioni su zoom, vertici notturni e incontri più o meno segreti. Mozioni e raccolta firme. Tante le fronde e le soluzioni sul tappeto per scongiurare il tracollo. Per molti l’appuntamento congressuale deirischia di trasformarsi in una vetrina dove i giochi sono già fatti. Per altri, come il presidente della ...