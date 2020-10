4 concerti di Bruce Springsteen a San Siro: il Boss sogna in grande dopo Letter To You (Di mercoledì 14 ottobre 2020) I concerti di Bruce Springsteen a San Siro hanno un doppio significato: un ricordo e un sogno. Per questo il Boss, intervistato dal Corriere Della Sera, svela quel momento in cui insieme alla E Street Band parte il brindisi con gli shottini al grido di “4 notti a San Siro!“. Lo vedremo nel docufilm che uscirà insieme al suo nuovo album Letter To You il 23 ottobre. C’è un’ansia claustrofobica, per forza di cose, dal momento che non esiste alcuna certezza sulla stagione dei concerti del 2021, e nel 2020 abbiamo già visto lo slittamento a più riprese dei tour dei grandi artisti. Tuttavia, come ben si sa, ogni artista è soprattutto un sognatore e per questo Bruce ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Idia Sanhanno un doppio significato: un ricordo e un sogno. Per questo il, intervistato dal Corriere Della Sera, svela quel momento in cui insieme alla E Street Band parte il brindisi con gli shottini al grido di “4 notti a San!“. Lo vedremo nel docufilm che uscirà insieme al suo nuovo albumTo You il 23 ottobre. C’è un’ansia claustrofobica, per forza di cose, dal momento che non esiste alcuna certezza sulla stagione deidel 2021, e nel 2020 abbiamo già visto lo slittamento a più riprese dei tour dei grandi artisti. Tuttavia, come ben si sa, ogni artista è soprattutto untore e per questo...

