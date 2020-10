WWE Draft | risultati night 2

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 ottobre 2020) Nella puntata di RAW del 12 ottobre si è celebrato l’ultimo atto del WWE2020. Nello show rosso abbiamo assistito a molte scelte a sorpresa che hanno rivoluzionato i due roster della compagnia di Stamford. Grande inizio della seconda sera del WWE2020 Grandi colpi per RAW – Fonte: WWE.comPrima della2 del WWEabbiamo assistito sul WWE Network a due scelte dei roster WWE che anticipavano la puntata di RAW; nello show rosso arrivano Lince Dorado e Gran Metalik mentre Smackdown conferma Shorty G. Il “wrestlingmercato” inizia in maniera pazzesca per RAW che sceglie come prima pick sceglie The Fiend Bray Wyatt e conferma due pilastri dello show come Randy Orton e Charlotte Flair. Smackdown invece mantiene fra i ranghi la sua campionessa Bayley e ottiene gli ...