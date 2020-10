“Wow!”. 16 anni dopo Amici, la trasformazione di Samantha Fantauzzi: come è diventata (Di martedì 13 ottobre 2020) Ha partecipato alla terza edizione di Amici di Maria De Filippi e all’interno della scuola aveva trovato l’amore. Stiamo parlando di Samantha Fantauzzi, alunna di recitazione che si fece notare sul piccolo schermo anche per le sue canore e la danza. come detto, proprio nella scuola più famosa d’Italia, conosce e si innamora del ballerino Leon Cino, che trionfa in quella edizione, ma finito il talent condotto da Maria De Filippi i due si lasciano. “Ho sofferto molto quando ho scoperto il tutto. È finita a malincuore”, aveva raccontato l’alunna di Amici a proposito della fine della relazione con il compagno di scuola e dei tradimenti scoperti dopo la partecipazione alla trasmissione di Canale 5.



Archiviata la storia con Leon Cino, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Ha partecipato alla terza edizione didi Maria De Filippi e all’interno della scuola aveva trovato l’amore. Stiamo parlando di, alunna di recitazione che si fece notare sul piccolo schermo anche per le sue canore e la danza.detto, proprio nella scuola più famosa d’Italia, conosce e si innamora del ballerino Leon Cino, che trionfa in quella edizione, ma finito il talent condotto da Maria De Filippi i due si lasciano. “Ho sofferto molto quando ho scoperto il tutto. È finita a malincuore”, aveva raccontato l’alunna dia proposito della fine della relazione con il compagno di scuola e dei tradimenti scopertila partecipazione alla trasmissione di Canale 5.Archiviata la storia con Leon Cino, ...

Pow_Wow_Indian : @usato_di_sicuro ??Noi siamo in 8 in casa manderò via gli ultimi 2 arrivati?? 2 anni e 18mesi?? E a proposito di costi… - Pow_Wow_Indian : «Non sono più suo figlio» disse «Adesso io sono un Pioniere la mia famiglia è il partito» Si riferiva all'organizza… - aIeksitimija : Dopo tre anni sto iniziando a capire meglio il russo??? Wow??? Chissà se sta cosa avverrà anche per la listening e la writing - Pow_Wow_Indian : @pdnetwork PURTROPPO PER VOI STA ARRIVANDO UN NUOVO 25 APRILE Ancora ai cittadini degli USA come 75 anni fa dovr… - Pow_Wow_Indian : ??Ma come a parte i reporter qui nessuno porta la #mascherina ?? Ancora ai cittadini degli USA come 75 anni fa dovre… -

Ultime Notizie dalla rete : “Wow” anni “Stay positive & connected”: il nuovo format di Target Motivation per gli eventi di chiusura dell'anno e di kick off del 2021. Fortune Italia