Warner Bros Horror Maniacs | in uscita altri cinque titoli e il cofanetto in edizione limitata

Dal 13 ottobre, l'iconica collana "Warner Bros. Horror Maniacs" si arricchisce di 5 nuovi terrificanti titoli capaci di spaziare tra le mille sfaccettature del genere, da IT: Capitolo Due e La Llorona - Le lacrime del male, passando per Nightmare - Dal Profondo della notte e Poltergeist - Demoniache presenze, fino ad Annabelle 3. Tutti questi nuovi titoli saranno disponibili in DVD e Blu-Ray con speciali grafiche inedite ispirate ai grandi ...

Warner Bros. Horror Maniacs torna con cinque nuovi titoli dal 13 ottobre: in arrivo anche la speciale "IT – 2 FILM COLLECTION" e l'esclusivo "DC Collection Box Set"

