Volley, l’Italia ospiterà i Mondiali Under 21 maschili del 2021 (Di martedì 13 ottobre 2020) L’Italia ospiterà, in collaborazione con la Bulgaria, la fase finale dei campionati del mondo di Volley Under 21 maschili in calendario per il 2021. A renderlo noto è stata oggi la Federazione Internazionale. La competizione si svolgerà in Sardegna e per la prima volta sarà ospitata nel nostro paese dal 1985. La Nazionale di Angiolino Frigoni potrà quindi giocarsi la rassegna iridata in casa. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) L’Italia ospiterà, in collaborazione con la Bulgaria, la fase finale dei campionati del mondo di21in calendario per il. A renderlo noto è stata oggi la Federazione Internazionale. La competizione si svolgerà in Sardegna e per la prima volta sarà ospitata nel nostro paese dal 1985. La Nazionale di Angiolino Frigoni potrà quindi giocarsi la rassegna iridata in casa.

iVolleymagazine : Pallavolo FIVBMensU21 - 36 anni dopo Volley 85 l'Italia torna ad organizzare il Mondiale U21, quello che lancio la… - italia_esports : RT @claudioballor: #esports con la lega top @Progaming @ESLItaly e l'iniziativa dell'OIES, utilizzo dei #dati nell… - NuoveRadici : L'atleta del #LaviniaGroupVolley #Trani è nata in Italia da genitori arrivati dall'Albania. Ha la… - hana_yuki14 : RT @PowervolleyMI: ?? | MVP Dopo il premio conquistato in Coppa Italia, Ishikawa si ripete in campionato. E' lui l'#MVP della sfida contro… - sportface2016 : #Volley: l'#Italia Under 17 è in semifinale agli Europei -

Ultime Notizie dalla rete : Volley l’Italia La grillina D’Amato: «Il Mes causa stigma». Ma i social le si rivoltano contro Corriere della Sera