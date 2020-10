Vittorio Sgarbi si candida sindaco di Roma | “Via gli autovelox | musei gratis e scuola alle 10′

(Di martedì 13 ottobre 2020) Colpo di scena… fino a un certo punto.saràtoelezioni amministrative dinel 2021. Lo storico e critico d’arte, attualmente deputato alla Camera edi Sutri (Viterbo) correrà con il simbolo di “Rinascimento“, il movimento da lui fondato nel 2017 e da allora presente in numerose tornate elettorali, ultima quella in Vd’Aosta dove ha ottenuto il 5%regionali e portato al ballottaggio, nel capoluogo, ilto. LEGGI ANCHE: Dpcm di Ottobre, la firma nella notte: stop a feste private e sport di contatto. E per le persone da ricevere in casa… Latura di ...

L'ultima mostra è stata a Urbino con Vittorio Sgarbi sulla figura di Baldassarre Castiglione in occasione dell'anno raffaellesco". Che ruolo ha avuto Sgarbi nella sua storia professionale? "L'ho ...