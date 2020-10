Vieni, scopri, mangia: il panettone ha un nuovo temporary store (Di martedì 13 ottobre 2020) Riapre in Corso Garibaldi 42 a Milano il temporary store panettone Day, la boutique dedicata a un’icona della pasticceria italiana dove si potranno scoprire le creazioni firmate dai 25 finalisti del concorso panettone Day, selezionati dal maestro Iginio Massari. Nell’anno più anticonvenzionale di sempre, ecco una certezza che ritorna e ci riporta al caldo tepore della stagione più amata e apprezzata dai golosi: quella in cui dare libero sfogo alle proprie passioni gastronomiche, con qualche concessione in più alla dieta, in un 2020 povero di altre soddisfazioni. Lo spazio, che verrà inaugurato giovedì 15 ottobre a partire dalle ore 18, oltre a permetterci di degustare i prodotti e di acquistarli, sarà animato da numerosi eventi e ci darà modo ... Leggi su linkiesta (Di martedì 13 ottobre 2020) Riapre in Corso Garibaldi 42 a Milano ilDay, la boutique dedicata a un’icona della pasticceria italiana dove si potrannore le creazioni firmate dai 25 finalisti del concorsoDay, selezionati dal maestro Iginio Massari. Nell’anno più anticonvenzionale di sempre, ecco una certezza che ritorna e ci riporta al caldo tepore della stagione più amata e apprezzata dai golosi: quella in cui dare libero sfogo alle proprie passioni gastronomiche, con qualche concessione in più alla dieta, in un 2020 povero di altre soddisfazioni. Lo spazio, che verrà inaugurato giovedì 15 ottobre a partire dalle ore 18, oltre a permetterci di degustare i prodotti e di acquistarli, sarà animato da numerosi eventi e ci darà modo ...

DoppelgangerAbb : Nuova Apertura - Perugia Ti diamo il benvenuto nella nostra nuova Boutique! Vieni a trovarci in Corso Vannucci 21/2… - DarioFlaccovio : RT @Sardexnet: ??Ci vediamo dal 14 al 17 ottobre a @SAIEfiera! Vieni a scoprire #Sardex, @Venetexnet e gli altri Circuiti regionali e scopri… - AntaresHotels : Comode, eleganti, in posizione strategica per visitare Milano... Vieni subito a provare le camere del… - UnieuroNews : Vieni a scoprire Wiko VIEW5 PLUS e Wiko VIEW5, dotati di una potentissima batteria da 5000 mAh che ti dà piena cari… - UnieuroNews : Vieni a scoprire l’asciugatrice Bosh Serie 6 Bosch Serie 6 WTW85447IT! Con la sua tecnologia Sensitive Drying Syste… -

Ultime Notizie dalla rete : Vieni scopri Vieni, scopri, mangia: il panettone ha un nuovo temporary store Linkiesta.it Mascherine di stoffa, nuova scoperta: cosa fare per proteggersi

Le mascherine di stoffa, secondo i ricercatori, funzionano per ridurre la probabilità di contaminazione e trasmissione del coronavirus ma solo se vengono lavate ogni giorno in lavatrice. Secondo lo st ...

Michelle Hunziker, la scoperta “disgustosa” durante il pranzo in famiglia: «Ma cos’è?»

Michelle Hunziker, la scoperta "disgustosa" durante il pranzo in famiglia: «Ma cos'è?». La conduttrice svizzera ha condiviso una serie di stories su ...

Le mascherine di stoffa, secondo i ricercatori, funzionano per ridurre la probabilità di contaminazione e trasmissione del coronavirus ma solo se vengono lavate ogni giorno in lavatrice. Secondo lo st ...Michelle Hunziker, la scoperta "disgustosa" durante il pranzo in famiglia: «Ma cos'è?». La conduttrice svizzera ha condiviso una serie di stories su ...