VIDEO | Rivoluzione nel delivery e nello street food con le cargo bike e i cargo scooter di Electric Motive

(Di martedì 13 ottobre 2020) NAPOLI – “Come Electric Motive ci siamo dati l’obiettivo di realizzare dei veicoli elettrici che potessero essere impiegati per uso professionale. In questo momento la società ha realizzato, e produce in Italia, un veicolo a pedalata assistita, una cargo bike, che può essere impiegato in tantissimi settori, dallo street food all’advertising al delivery. Questo perché nel progetto abbiamo visto un risvolto di natura ambientale, ma anche un risvolto di natura sociale: tutto quello che si può fare per dare opportunità di lavoro, ai giovani ma non solo, per noi diventa un obiettivo. Inoltre abbiamo un cargo scooter da utilizzare nel settore del delivery: oggi c’è una crescita esponenziale delle consegne a domicilio e, anche per la situazione dovuta al Covid, di tutto quello che è il commercio attraverso il web”. Così alla Dire Roberto Quaranta, direttore generale di Electric Motive.