VIDEO | Montesano con Salvini senza mascherina: fermato dalla polizia (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – L’aveva chiamata “disobbedienza civile” qualche giorno fa. Contro l’obbligo delle mascherine all’aperto, “inutili e dannose”. Poi però in piazza con i ‘no mask’ non ci era andato. Enrico Montesano, dopo aver dribblato la manifestazione di sabato scorso, ha scelto piazza Montecitorio per la sua prima uscita pubblica da disobbediente senza mascherina. Foto e video con simpatizzanti, qualche scatto anche con Matteo Salvini. Tutto a volto scoperto. E’ capitolato solo quando la polizia gli ha intimato di indossare la mascherina. Un confronto finito con Montesano che urlava in faccia agli agenti. Con la mascherina abbassata e loro che retrocedevano per timore del coronavirus. Leggi su dire (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – L’aveva chiamata “disobbedienza civile” qualche giorno fa. Contro l’obbligo delle mascherine all’aperto, “inutili e dannose”. Poi però in piazza con i ‘no mask’ non ci era andato. Enrico Montesano, dopo aver dribblato la manifestazione di sabato scorso, ha scelto piazza Montecitorio per la sua prima uscita pubblica da disobbediente senza mascherina. Foto e video con simpatizzanti, qualche scatto anche con Matteo Salvini. Tutto a volto scoperto. E’ capitolato solo quando la polizia gli ha intimato di indossare la mascherina. Un confronto finito con Montesano che urlava in faccia agli agenti. Con la mascherina abbassata e loro che retrocedevano per timore del coronavirus.

MegghieUP : RT @susy_juve: Io non aggiungerei altro. #mascherina #Montesano #boldi #Covid_19 - VictorChumps : RT @Affaritaliani: Enrico Montesano: 'Elezioni Usa? Preferisco Trump' - SabMusicIsLife : RT @benq_antonio: #Montesano #Zingaretti ha speso 11 milioni di #Euro eccole qui le mascherine! ???? La pandemia non e' uno spettacolo diamo… - mgcalfi : RT @benq_antonio: #Montesano condivido in pieno i dieci punti della #MarciadellaLiberazione se non dovessimo ottenere niente vuol dire che… - racchio : RT @susy_juve: Io non aggiungerei altro. #mascherina #Montesano #boldi #Covid_19 -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Montesano Enrico Montesano racconta di quando si fece la barba con Andreotti a Palazzo Chigi Il Messaggero Enrico Montesano racconta di quando si fece la barba con Andreotti a Palazzo Chigi

Enrico Montesano racconta di quando si fece la barba con Andreotti a Palazzo Chigi In piazza Montecitorio la manifestazione in sostegno di Chico Forti, l'italiano detenuto negli Usa. Presente anche ...

Enrico Montesano: "Elezioni Usa? Preferisco Trump"

(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2020 Enrico Montesano: "Elezioni Usa? Preferisco Trump" In piazza Montecitorio la manifestazione in sostegno di Chico Forti, l'italiano detenuto negli Usa. Presente ...

Enrico Montesano racconta di quando si fece la barba con Andreotti a Palazzo Chigi In piazza Montecitorio la manifestazione in sostegno di Chico Forti, l'italiano detenuto negli Usa. Presente anche ...(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2020 Enrico Montesano: "Elezioni Usa? Preferisco Trump" In piazza Montecitorio la manifestazione in sostegno di Chico Forti, l'italiano detenuto negli Usa. Presente ...