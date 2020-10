VIDEO | Marco Vannini, mamma Marina: “Non credo verrà mai fuori la verità” (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – “Noi tutti i giorni ci interroghiamo su quella notte. Non credo che verrà mai fuori la verità, ormai avremo solo quella processuale“. Marina Conte, la mamma di Marco Vannini, risponde così, intervistata dall’agenzia Dire, alla domanda se ci sia ancora spazio per la ‘verità’ sulla tragica notte del 17 maggio 2015 a Ladispoli quando, appena ventenne, il figlio Marco venne ucciso in casa della fidanzata, Martina Ciontoli. Leggi su dire (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – “Noi tutti i giorni ci interroghiamo su quella notte. Non credo che verrà mai fuori la verità, ormai avremo solo quella processuale“. Marina Conte, la mamma di Marco Vannini, risponde così, intervistata dall’agenzia Dire, alla domanda se ci sia ancora spazio per la ‘verità’ sulla tragica notte del 17 maggio 2015 a Ladispoli quando, appena ventenne, il figlio Marco venne ucciso in casa della fidanzata, Martina Ciontoli.

domenicalive : Marco Carta, assolto da tutte le accuse per le magliette rubate, a #DomenicaLive per raccontare la sua esperienza d… - redazioneiene : Cosa si sono detti il VAR e l'arbitro Orsato dopo quel fallaccio di Pjanic sull'interista Rafinha? Filippo Roma e M… - redazioneiene : “Le nomine in magistratura sono frutto di spartizioni”. Stasera a Le Iene, ad Antonino Monteleone e Marco Occhipint… - marco_oreggia : RT @siamonoitv2000: 'Ecco come nasce l'olio #extravergine'. @marco_oreggia in diretta con @vitodet nella Cooperativa Colli Etruschi. @TV20… - brandino_marco : RT @Mkers_ProClub: ?? Nuovo video su #FIFA21! ?? Ringraziamo @brandino_marco per la segnalazione ??CRAZY BUGS?? ? -