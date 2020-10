Viaggio in Cile: il Parco Nazionale Laguna San Rafael visto dallo Spazio [FOTO] (Di martedì 13 ottobre 2020) Parte del Parco Nazionale Laguna San Rafael, situato sulla costa del Pacifico del Cile meridionale, è mostrata in questa immagine acquisita dalla missione Copernicus Sentinel-2. Con un’area di circa 17.000 km quadrati, il Parco comprende il giacimento di ghiaccio della Patagonia settentrionale (Northern Patagonian Ice Field ) – un residuo della Calotta di Ghiaccio della Patagonia che un tempo ricopriva la regione. Oggi, nonostante il giacimento di ghiaccio sia solo una piccola frazione della sua dimensione precedente, è ancora la seconda più grande massa continua di ghiaccio al di fuori delle regioni polari. L’immagine ritrae la parte occidentale del giacimento di ghiaccio della Patagonia settentrionale che contiene 28 ghiacciai di ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Parte delSan, situato sulla costa del Pacifico delmeridionale, è mostrata in questa immagine acquisita dalla missione Copernicus Sentinel-2. Con un’area di circa 17.000 km quadrati, ilcomprende il giacimento di ghiaccio della Patagonia settentrionale (Northern Patagonian Ice Field ) – un residuo della Calotta di Ghiaccio della Patagonia che un tempo ricopriva la regione. Oggi, nonostante il giacimento di ghiaccio sia solo una piccola frazione della sua dimensione precedente, è ancora la seconda più grande massa continua di ghiaccio al di fuori delle regioni polari. L’immagine ritrae la parte occidentale del giacimento di ghiaccio della Patagonia settentrionale che contiene 28 ghiacciai di ...

