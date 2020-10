Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2020 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 13 OTTOBREORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA DIRAMAZIONESUD, E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI MONTE PORZIO CATONE IN DIREZIONE A1 MILANO-NAPOLI, TUTTAVIA ABBIAMO ANCORA CODE DAL RACCORDO. A PROPOSITO DEL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA. PIU’ A SUD SULLA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA. TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA FL6CASSINO PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRATERMINI E COLLE MATTIA, INFINE, TRASPORTO ...