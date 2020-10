Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2020 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 13 OTTOBREORE 09:05 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA PONTINA IN LOCALITA BORGO PIAVE, PER LAVORI A CURA DI ANAS DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA DI MARCIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE PRESTARE ATTENZIONE SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA ALTEZZA USCITA APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA VIA DEI FIORENTINI E LA TANGENZIALE, IN DIREZIONE CENTRO SI STA IN CODA SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA TRA ISOLA FARNESE E TOMBA DI NERONE TUTTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA ...