Verona, tutti negativi i nuovi tamponi: riprendono gli allenamenti (Di martedì 13 ottobre 2020) Riprenderanno oggi gli allenamenti del Verona dopo la nota del club che conferma la negatività di tutti i giocatori al nuovo giro di tamponi. Il Verona ha comunicato che i tamponi effettuati nella giornata di ieri sono risultati tutti negativi. Antonín Barák e Koray Günter restano gli unici due giocatori gialloblu positivi. LA NOTA DEL CLUB – «Hellas Verona FC rende noto che i risultati dei test effettuati nella giornata di ieri non hanno evidenziato nuove positività al Covid-19 nel cosiddetto gruppo squadra. La ripresa degli allenamenti collettivi è fissata per la tarda mattinata di oggi, martedì 13 ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Riprenderanno oggi glideldopo la nota del club che conferma latà dii giocatori al nuovo giro di. Ilha comunicato che ieffettuati nella giornata di ieri sono risultati. Antonín Barák e Koray Günter restano gli unici due giocatori gialloblu positivi. LA NOTA DEL CLUB – «HellasFC rende noto che i risultati dei test effettuati nella giornata di ieri non hanno evidenziato nuove positività al Covid-19 nel cosiddetto gruppo squadra. La ripresa deglicollettivi è fissata per la tarda mattinata di oggi, martedì 13 ...

