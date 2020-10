Vercelli | positivo al Covid | come è riuscito a contagiare 126 persone

Leggi su chenews

(Di martedì 13 ottobre 2020) Tra contatti diretti ed indiretti, si stimano 126 nuovi contagiati, a causa di un solo giovane irresponsabile. Fonte foto: (Getty Images)nasce un focolaio a causa di una persona sola? Ora lo scopriamo, è successo anella scorsa estate. A metà luglio, più di cento contagiati, sono stati causati da un solo ragazzo di origini dominicane, che era andato nel proprio Paese per una visita, per poi tornare in Italia,al Coronavirus. Ad occuparsi della vicenda, l’epidemiologo Fabrizio Faggiano, già nell’unità anti-crisi della Valle d’Aosta e professore di igiene a Torino. Attraverso un percorso a ritroso, si è scopertoil ragazzo, sfuggito ai controlli, ha dato da solo, vita ad un focolaio. Leggi anche>>> ...