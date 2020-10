Vercelli, giovane domenicano contagia 126 persone, una muore (Di martedì 13 ottobre 2020) L’uomo, di ritorno da un viaggio, positivo e poco informato, ha contagiato direttamente o indirettamente 126 persone. Un singolo caso che ha deflagrato una serie di contagi sorprendente: è così che si diffonde il virus. La storia arriva dal nord Italia e più precisamente da Vercelli dove un viaggio in Repubblica Domenicana ha scatenato un … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 13 ottobre 2020) L’uomo, di ritorno da un viaggio, positivo e poco informato, hato direttamente o indirettamente 126. Un singolo caso che ha deflagrato una serie di contagi sorprendente: è così che si diffonde il virus. La storia arriva dal nord Italia e più precisamente dadove un viaggio in Repubblica Domenicana ha scatenato un … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

fanpage : Il giovane una volta tornato in Italia non è stato sottoposto a isolamento domiciliare. Ha dato così il via a cent… - Corriere : Il caso «simbolo» di un giovane residente a Vercelli: il 62% delle trasmissioni avvenute in un luogo di svago - mzuppy : RT @ilgiornale: Sono 126 i contagiati da un giovane dominicano di rientro a Vercelli. ''Lacune nella rete di controllo'', spiega l'esperto… - Doct_Manhattan : RT @ilgiornale: Sono 126 i contagiati da un giovane dominicano di rientro a Vercelli. ''Lacune nella rete di controllo'', spiega l'esperto… - andreademidio : RT @ilgiornale: Sono 126 i contagiati da un giovane dominicano di rientro a Vercelli. ''Lacune nella rete di controllo'', spiega l'esperto… -