Venti arresti di mafia a Palermo: clan teneva sotto scacco commercianti, ultras e cantanti neomelodici (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo anni di silenzio i commercianti del quartiere Borgo Vecchio di Palermo si sono ribellati al racket e hanno denunciato gli estorsori mafiosi: 20 tra boss, gregari ed esattori del clan sono stati fermati dai carabinieri. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, ai furti e alla ricettazione, tentato omicidio aggravato, estorsioni e danneggiamenti.Oltre 20 le estorsioni accertate nel corso dell’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia guidata dal Procuratore Francesco Lo Voi, 13 delle quali scoperte grazie alle denunce spontanee delle vittime. In 5 casi, invece, i commercianti hanno ammesso di pagare dopo essere stati convocati dagli inquirenti. Un risultato straordinario in un quartiere in ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo anni di silenzio idel quartiere Borgo Vecchio disi sono ribellati al racket e hanno denunciato gli estorsori mafiosi: 20 tra boss, gregari ed esattori delsono stati fermati dai carabinieri. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, ai furti e alla ricettazione, tentato omicidio aggravato, estorsioni e danneggiamenti.Oltre 20 le estorsioni accertate nel corso dell’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antiguidata dal Procuratore Francesco Lo Voi, 13 delle quali scoperte grazie alle denunce spontanee delle vittime. In 5 casi, invece, ihanno ammesso di pagare dopo essere stati convocati dagli inquirenti. Un risultato straordinario in un quartiere in ...

In manette anche il vecchio boss Angelo Monti. L'indagine è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia guidata dal Procuratore Francesco Lo Voi Dopo anni di silenzio i commercianti del ...

Palermo, 20 arresti nel clan Borgo Vecchio. Coinvolti anche cantanti neomelodici

All'alba è scattata l'operazione "Resilienza" condotta dai carabinieri di Palermo che su disposizione della procura ha portato all'arresto di venti persone. Tra loro il nuovo reggente, Angelo Monti, ...

All'alba è scattata l'operazione "Resilienza" condotta dai carabinieri di Palermo che su disposizione della procura ha portato all'arresto di venti persone. Tra loro il nuovo reggente, Angelo Monti