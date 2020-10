Venezuela, i Servizi Segreti hanno arrestato il direttore di un quotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) , rilasciandolo dopo 4 ore. Si tratta di David Natera Febres del Correo del Caronì I membri del Servizio nazionale di intelligence bolivariano del Venezuela hanno fatto irruzione ieri sera a Puerto Ordaz, nell’abitazione del direttore del quotidiano regionale Correo del Caroní, David Natera. “Tre … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) , rilasciandolo dopo 4 ore. Si tratta di David Natera Febres del Correo del Caronì I membri delo nazionale di intelligence bolivariano delfatto irruzione ieri sera a Puerto Ordaz, nell’abitazione deldelregionale Correo del Caroní, David Natera. “Tre … L'articolo proviene da .

Dal caso Navalny al Venezuela. L’intensa agenda del Consiglio europeo

