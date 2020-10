Vende la figlia neonata per poco più di 3mila | “Per comprarmi gli stivali nuovi” Come hanno scoperto la mamma 25enne

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 ottobre 2020) Ha deciso di mettere in vendita laappena nata perché voleva comprarsi degli. Luiza Gadzhieva,di Mosca, è stata arrestata per aver usato lamerce di scambio per un valore di 3300 euro. La somma sarebbe servita alla donna per acquistare deglinuovi e per l’acconto di una casa che stava comprando. Luiza è madre di altri tre bambini è stata arrestata in un’operazione in cui le forze dell’ordineusato dei finti acquirenti. Secondo quanto riportano i media locali, la donna, venticinquennedi altri tre bambini oltre all’ultima arrivata, aveva confessato il suo piano alla sorella. Gadzhieva è stata arrestata dalla polizia dopo che alcuni agenti ...