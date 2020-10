TV7Benevento : Vaticano, la Iena Pecoraro: 'Pugno duro di Papa Francesco sta cambiando le cose'... - fisco24_info : Vaticano, la Iena Pecoraro: 'Pugno duro di Papa Francesco sta cambiando le cose' : 'Marogna? Dispiace ma bisogna fa… - infoitinterno : Vaticano, la Iena Pecoraro: 'Pugno duro di Papa Francesco sta cambiando le cose' - StraNotizie : Vaticano, la Iena Pecoraro: 'Pugno duro di Papa Francesco sta cambiando le cose' - Adnkronos : #Vaticano, la #Iena Pecoraro: 'Pugno duro di #PapaFrancesco sta cambiando le cose' -

"Sono colpito dalla velocità della giustizia vaticana". Lo dice all'Adnkronos la Iena Gaetano Pecoraro commentando la notizia dell'arresto Cecilia Marogna. "Solo due settimane fa avevamo ricevuto ..."Col Vaticano sono a posto. Posso aver utilizzato come compenso personale il giusto". A parlare è Cecilia Marogna, la 39enne cagliaritana divenuta nota come 'la dama del cardinale' per il rapporto fid ...