Vaticano | arrestata Cecilia Marogna a Milano | la “dama del cardinale” di Becciu

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nuovo capitolo della complessa faccenda Angelo: è notizia delle ultime ore l’arresto della 39enne, nativa di Cagliari, soprannominata la dama del Cardinale per via di rapporti stretti cone per aver ricevuto 500mila euro dalla Segreteria di Stato gestita proprio da, denaro che sarebbe dovuto teoricamente servito per foraggiare associazioni benefiche in svariate parti del mondo. Arresto Tuttavia l’ingente somma sarebbe stata utilizzata per fini puramente personali, e su di lei ora pende l’accusa peculato per distrazione di beni, oltre ad essere estradata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria vaticana. Laha recentemente confermato di aver preso possesso dei 500mila euro, asserendo che ...