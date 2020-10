Vaccino Covid | sospeso anche il test di J&J I dubbi sull’immunità

(Di martedì 13 ottobre 2020) Doccia fredda per ilanti-della Johnson & Johnson, che ha “temporaneamente interrotto” iche stava conducendo su un campione di 60mila pazienti, dopo che un partecipante allo studio clinico ha contratto una malattia inspiegabile. Si tratta della seconda interruzione deiclinici deldopo quella incassata dalla concorrente Astrazeneca. La società ha assicurato che l’effetto collaterale è in fase di valutazione, da parte dell’organismo indipendente Data Safety Moinitoring Board e da parte dei suoi esperti interni, ed ha garantito che darà ulteriori informazioni dopo aver condotto altre indagini. “Ci impegniamo a fornire aggiornamenti trasparenti durante il processo di sviluppo clinico del nostro candidato ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Un racconto che mostra, attraverso la vita delle persone con patologie croniche e rare durante il Covid-19, che se si fosse attuato a ... la somministrazione dei vaccini in luoghi alternativi ai ...Diverse persone che hanno contratto il Covid-19, poi si sono riammalate. Questa non è la prova che il vaccino non garantisce l'immunità? «È ancora tutto da vedere. Comunque anche se non c'è una ...