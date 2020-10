Vaccino antinfluenzale, in Lombardia a ottobre solo 50 dosi a medico. “Così saranno scoperte anche le fasce fragili”. In Veneto già consegnate 400, in Emilia più di 200 (Di martedì 13 ottobre 2020) Partirà in ritardo. E partirà molto lentamente, la campagna vaccinale contro l’influenza di Regione Lombardia. All’inizio, dal 19 ottobre, ogni medico di famiglia avrà a disposizione solo 30 dosi di Vaccino. Una settimana dopo potrà aggiungerne 20, per un totale di appena 50 dosi disponibili a testa nel mese di ottobre. Numeri che dovrebbero imbarazzare il governatore Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera, soprattutto se confrontati con quelli di diverse altre Regioni, dove i medici di famiglia hanno ricevuto buona parte delle dosi richieste già da giorni. anche 400, come in Veneto. “Le dosi che arriveranno ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Partirà in ritardo. E partirà molto lentamente, la campagna vaccinale contro l’influenza di Regione. All’inizio, dal 19, ognidi famiglia avrà a disposizione30di. Una settimana dopo potrà aggiungerne 20, per un totale di appena 50disponibili a testa nel mese di. Numeri che dovrebbero imbarazzare il governatore Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera, soprattutto se confrontati con quelli di diverse altre Regioni, dove i medici di famiglia hanno ricevuto buona parte dellerichieste già da giorni.400, come in. “Leche arriveranno ai ...

