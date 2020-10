Vaccino anti-Covid, Di Lorenzo (Irbm): “Produzione a rischio già iniziata da qualche mese, per l’Italia 3 milioni di dosi entro l’anno” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Se non ci sono altri problemi è credibile che entro la fine di novembre ci sia la validazione del candidato Vaccino attuale e che entro l’anno possano arrivare le prime dosi. La produzione a rischio è già iniziata da qualche mese, per cui saranno pronte per l’Europa entro l’anno 15 milioni di dosi e per l’Italia i primi 3 milioni“. Così Piero Di Lorenzo, presidente della Irbm spa di Pomezia che insieme all’Università di Oxford ha messo a punto e ideato il primo candidato Vaccino anti-Covid prodotto e commercializzato da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) “Se non ci sono altri problemi è credibile chela fine di novembre ci sia la validazione del candidatoattuale e chel’anno possano arrivare le prime. La produzione aè giàda, per cui saranno pronte per l’Europal’anno 15die per l’Italia i primi 3“. Così Piero Di, presidente dellaspa di Pomezia che insieme all’Università di Oxford ha messo a punto e ideato il primo candidatoprodotto e commercializzato da ...

HuffPostItalia : Un volontario sta male, J&J sospende test sul vaccino anti-Covid - myrtamerlino : Nel giorno del nuovo #Dpcm, in cui verranno limitate le #festeprivate e la #movida, il professor #Galli spegne l'en… - giorgio_gori : Vaccino antinfluenzale (fondamentale per far emergere i casi Covid ed evitare falsi allarmi): a vuoto l’ennesima ga… - SonoGaia : RT @aledenicola: Invece che proibire i banchetti privati 3 cose serie ed essenziali doveva fare lo Stato: 1) raddoppiare i tamponi ; 2) ren… - AdrianoBattega2 : RT @aledenicola: Invece che proibire i banchetti privati 3 cose serie ed essenziali doveva fare lo Stato: 1) raddoppiare i tamponi ; 2) ren… -