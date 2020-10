Vaccini antinfluenzali, lite Merlino-Salvini su La7: “In Lombardia siete in ritardo”. “Non diciamo fesserie”. Poi saluta e se ne va (Di martedì 13 ottobre 2020) Botta e risposta a “L’aria che tira” (La7) tra la conduttrice della trasmissione Myrta Merlino e il leader della Lega Matteo Salvini, che, collegato davanti a Montecitorio e incalzato dalla giornalista sul ritardo dei Vaccini antifluenzali in Lombardia, sbotta immediatamente: “No. diciamo le cose vere e non diciamo fesserie. Il vaccino dura tre mesi. Se il picco è previsto tra gennaio e febbraio e uno si vaccina il 15 ottobre, i mesi mancanti sono tre”. Il senatore del Carroccio, che vanta le quantità notevoli di vaccino in arrivo in Lombardia, aggiunge: “In Lazio invece ci sono stati enormi errori, come sulle mascherine, respiratori, sui banchi”. Ma Merlino obietta a Salvini, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Botta e risposta a “L’aria che tira” (La7) tra la conduttrice della trasmissione Myrtae il leader della Lega Matteo, che, collegato davanti a Montecitorio e incalzato dalla giornalista sul ritardo deiantifluenzali in, sbotta immediatamente: “No.le cose vere e nonfesserie. Il vaccino dura tre mesi. Se il picco è previsto tra gennaio e febbraio e uno si vaccina il 15 ottobre, i mesi mancanti sono tre”. Il senatore del Carroccio, che vanta le quantità notevoli di vaccino in arrivo in, aggiunge: “In Lazio invece ci sono stati enormi errori, come sulle mascherine, respiratori, sui banchi”. Maobietta a, ...

