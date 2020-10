Va a trovare il papà all’ospedale Niguarda di Milano ma trova il letto vuoto | “Suo padre è morto ieri” Nessuno si è ricordato di avvisarla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 ottobre 2020) Suodall’ospedale, a, l’ha avvisata. Lo ha scoperto andandolo a, come faceva ogni giorno, ma al suo arrivo ildelera. Solo dopo aver chiesto informazioni, le è stato detto che suoerail giorno prima.l’aveva avvisata, nonostante lei andasse arlo ogni giorno e avesse lasciato il suo numero in reparto per le emergenze. È successo a Laura Tramma, monzese, che ha denunciato l’accaduto. L’uomo, 94 anni, era stato ricoverato il 20 settembre nel blocco nord reparto di medicina B/1 dell’ospedale ...