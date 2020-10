Uova Insolite in Pokémon GO | come trovarle e le novità

Leggi su optimagazine

(Di martedì 13 ottobre 2020) A distanza di oltre quattro anni dalla sua uscita su dispositivi mobile, Pokémon GO continua ad essere sulla cresta dell’onda tanto su Android quanto sulla controparte iOS. L’applicazione in realtà aumentata dedicati ai mostri tascabili di casa Nintendo è stata fin da subito un successo, con milioni di download gratuiti in pochissimi giorni dal lancio, per poi mantenersi “sempreverde” grazie all’impegno dei ragazzi di Niantic. Il team di sviluppo ha infatti continuano a credere nel proprio progetto, rivoluzionandolo e aggiornandolo a colpi di update, modalità e nuove creature appartenenti alle varie generazioni. Non solo, la community di Pokémon GO è spesso invitata a partecipare ad eventi speciali in-game, compresi quelli tematici. Tra questi, non manca uno tutto dedicato alla stagione autunnale, che ha portato ...