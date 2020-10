‘Uomini e Donne’, Giulia D’Urso dopo la rottura con Giulio Raselli: “Ci siamo rivisti, ma…” (Di martedì 13 ottobre 2020) Continua ad essere ancora molto incerto il futuro insieme di Giulia D’Urso e Giulio Raselli. L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la rottura sui social solo qualche settimana fa. Una notizia giunta all’improvviso, che ha colto di sorpresa anche Giulia, che non si aspettava che Giulio rendesse pubblico quello che per lei era solo l’ennesimo momento difficile. Da quel momento in poi i due ex protagonisti del dating show di Canale 5 sembravano aver preso due strade differenti, finché in occasione del compleanno dell’ex corteggiatrice il Raselli ne aveva approfittato anche per farle gli auguri su Instagram. Un gesto – unito ad alcune canzone condivise sui rispettivi profili Instagram – che aveva fatto sperare i fan ... Leggi su isaechia (Di martedì 13 ottobre 2020) Continua ad essere ancora molto incerto il futuro insieme diD’Urso e. L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato lasui social solo qualche settimana fa. Una notizia giunta all’improvviso, che ha colto di sorpresa anche, che non si aspettava cherendesse pubblico quello che per lei era solo l’ennesimo momento difficile. Da quel momento in poi i due ex protagonisti del dating show di Canale 5 sembravano aver preso due strade differenti, finché in occasione del compleanno dell’ex corteggiatrice ilne aveva approfittato anche per farle gli auguri su Instagram. Un gesto – unito ad alcune canzone condivise sui rispettivi profili Instagram – che aveva fatto sperare i fan ...

