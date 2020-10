UniCredit, Pier Carlo Padoan verso la presidenza (Di martedì 13 ottobre 2020) Pier Carlo Padoan verso la presidenza dell’UniCredit. La nomina è attesa per la prossima primavera. ROMA – Pier Carlo Padoan verso la presidenza dell’UniCredit. L’ex ministro è stato il prescelto per la successione di Cesare Bisoni. La nomina è attesa per la prossima primavera quando si rinnoverà il board, ma la cooptazione è avvenuta nell’ultimo consiglio di amministrazione. Pier Carlo Padoan verso la presidenza dell’UniCredit Pier Carlo Padoan ... Leggi su newsmondo (Di martedì 13 ottobre 2020)ladell’. La nomina è attesa per la prossima primavera. ROMA –ladell’. L’ex ministro è stato il prescelto per la successione di Cesare Bisoni. La nomina è attesa per la prossima primavera quando si rinnoverà il board, ma la cooptazione è avvenuta nell’ultimo consiglio di amministrazione.ladell’...

G_B0TTAZZI : RT @claudiocerasa: Unicredit: sì, sarà Pier Carlo Padoan il prossimo presidente - NastassiaFi : RT @dal1472al: Pier Carlo Padoan è il nuovo presidente di Unicredit | - AllaRicercaDi : RT @UniCredit_PR: #Financial: Pier Carlo Padoan cooptato nel Consiglio di Amministrazione di #UniCredit come Presidente designato. ?? #Press… - RaffaelePizzati : RT @SkyTG24: Unicredit, Padoan cooptato nel Cda: sarà presidente - degli2811 : RT @MassimoE69: Unicredit, l’ex ministro Pier Carlo Padoan verso la presidenza della banca E come mai non hanno pensato alla Castelli?? -