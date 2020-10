Unicredit, Padoan cooptato nel CdA come presidente designato (Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Unicredit, con il supporto di una Task Force composta di amministratori indipendenti guidata dal Vice presidente Lamberto Andreotti, ha cooptato all’unanimità Pier Carlo Padoan quale amministratore non esecutivo, dopo averlo identificato come miglior candidato per la posizione di presidente di Unicredit per il prossimo mandato (2021-2023). Lo stesso resterà in carica come consigliere fino all’assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2020 e a rinnovare l’intero Consiglio di Amministrazione. La cooptazione di Padoan – spiegano da Piazza Gae Aulenti – “si è resa oggi possibile grazie alla decisione di Elena ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di, con il supporto di una Task Force composta di amministratori indipendenti guidata dal ViceLamberto Andreotti, haall’unanimità Pier Carloquale amministratore non esecutivo, dopo averlo identificatomiglior candidato per la posizione didiper il prossimo mandato (2021-2023). Lo stesso resterà in caricaconsigliere fino all’assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2020 e a rinnovare l’intero Consiglio di Amministrazione. La cooptazione di– spiegano da Piazza Gae Aulenti – “si è resa oggi possibile grazie alla decisione di Elena ...

