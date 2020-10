Un’altra zona rossa in Italia. La decisione della regione dopo il boom di contagi (Di martedì 13 ottobre 2020) Sono stati 4619 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia. Numeri che hanno spinto il governo ad accelerare le misure di contenimento e licenziare con tre giorni d’anticipo sulla tabella di marcia il nuovo DPCM, Forte raccomandazione all’uso di mascherine anche in casa, in presenza di non conviventi; chiusura dei locali a mezzanotte; feste nelle abitazioni private sconsigliate se i partecipanti superano le 6 unità. Sono alcune delle misure contenute nel nuovo provvedimento che ha visto la luce in nottata dopo il confronto con i rappresentanti di regioni ed enti locali. Sospese le gite scolastiche e disposto lo stop agli sport di contatto a livello amatoriale. Confermata anche la stretta alla movida: la chiusura dei locali è fissata per le 24 con il divieto di sosta e consumazione all’esterno dei locali ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Sono stati 4619 i nuovi casi di coronavirus registrati in. Numeri che hanno spinto il governo ad accelerare le misure di contenimento e licenziare con tre giorni d’anticipo sulla tabella di marcia il nuovo DPCM, Forte raccomandazione all’uso di mascherine anche in casa, in presenza di non conviventi; chiusura dei locali a mezzanotte; feste nelle abitazioni private sconsigliate se i partecipanti superano le 6 unità. Sono alcune delle misure contenute nel nuovo provvedimento che ha visto la luce in nottatail confronto con i rappresentanti di regioni ed enti locali. Sospese le gite scolastiche e disposto lo stop agli sport di contatto a livello amatoriale. Confermata anche la stretta alla movida: la chiusura dei locali è fissata per le 24 con il divieto di sosta e consumazione all’esterno dei locali ...

