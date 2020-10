Una Vita anticipazioni spagnole: Genoveva accusata della morte di Marcia (Di martedì 13 ottobre 2020) Questa volta le anteprime Una Vita rivelano che Genoveva non riuscirà ad eVitare le accuse e si troverà con le manette ai polsi e l’accusa di omicidio penderà sul suo capo. Marcia è stata trovata morta e tutti gli indizi portano inesorabilmente verso al Salmeron. Ma la diabolica donna, diventata ormai implacabile e spietata come un tempo lo fu Cayetana Sotelo Ruz, avrà certamente un asso nella manica e forse, anche questa volta, riuscirà ad uscire da questa situazione indenne. Inoltre si chiude anche il capitolo sull’omicidio di Ursula Dicenta per il quale è stato accusato Santiago (personaggio non ancora presente nelle puntate italiane). Approfondisci l’argomento Una Vita anteprime spagnole: Felipe disperato per ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 13 ottobre 2020) Questa volta le anteprime Unarivelano chenon riuscirà ad ere le accuse e si troverà con le manette ai polsi e l’accusa di omicidio penderà sul suo capo.è stata trovata morta e tutti gli indizi portano inesorabilmente verso al Salmeron. Ma la diabolica donna, diventata ormai implacabile e spietata come un tempo lo fu Cayetana Sotelo Ruz, avrà certamente un asso nella manica e forse, anche questa volta, riuscirà ad uscire da questa situazione indenne. Inoltre si chiude anche il capitolo sull’omicidio di Ursula Dicenta per il quale è stato accusato Santiago (personaggio non ancora presente nelle puntate italiane). Approfondisci l’argomento Unaanteprime: Felipe disperato per ...

