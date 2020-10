Un vero mostro di potenza il Huawei Mate 40? Primi test asfaltano il Mate 30 Pro (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Huawei Mate 40 sarà un top di gamma più che mai potente tanto da fare impallidire pure il predecessore Mate 30, nel modello Pro con supporto al 5G? Le premesse ci sono tutte e sono comprovate dai Primi test benchmark sul chip Kirin 9000 atteso per la prossima ammiraglia. Proprio il Mate 40 sarà presentato il prossimo 22 ottobre, come confermato nel corso della giornata di ieri con gli inviti all’evento dedicato diramati dal produttore. Solo poche ore fa, sono giunte delle anticipazioni succulente sull’aspetto del device con il primo scatto che immortalerebbe proprio i modelli della nuova gamma. Quest’oggi, al contrario, siamo al cospetto dei risultati che attestano la ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Il40 sarà un top di gamma più che mai potente tanto da fare impallidire pure il predecessore30, nel modello Pro con supporto al 5G? Le premesse ci sono tutte e sono comprovate daibenchmark sul chip Kirin 9000 atteso per la prossima ammiraglia. Proprio il40 sarà presentato il prossimo 22 ottobre, come confermato nel corso della giornata di ieri con gli inviti all’evento dedicato diramati dal produttore. Solo poche ore fa, sono giunte delle anticipazioni succulente sull’aspetto del device con il primo scatto che immortalerebbe proprio i modelli della nuova gamma. Quest’oggi, al contrario, siamo al cospetto dei risultati che atano la ...

wordweb81 : Un vero mostro di potenza il #HuaweiMate40? Primi test asfaltano il Mate 30 Pro

