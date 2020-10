UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata doppia di mercoledì 14 ottobre (Di martedì 13 ottobre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 14 ottobre 2020:Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: EMRE chiede a LEYLA di sposarlo!Iniziano a vedersi i risultati derivanti dall’ostinazione di Giulia (Marina Tagliaferri), che continua a tenere accesi i suoi falsi profili sui social. Filippo (Michelangelo Tommaso) deve per forza di cose farsi da parte quando Leonardo (Erik Tonelli) rivendica il suo ruolo di padre del bambino atteso da Serena (Miriam Candurro). Bice (Lara Sansone) e Mariella (Antonella Prisco) stanno per buttarsi in una mattinata di shopping selvaggio, ma Guido (Germano Bellavia) potrebbe scombinare i loro piani… Attenzione, la puntata sarà doppia e inizierà alle 20,25 in ... Leggi su tvsoap (Di martedì 13 ottobre 2020)di Unalin onda mercoledì 142020:Leggi anche: Daydreamer: EMRE chiede a LEYLA di sposarlo!Iniziano a vedersi i risultati derivanti dall’ostinazione di Giulia (Marina Tagliaferri), che continua a tenere accesi i suoi falsi profili sui social. Filippo (Michelangelo Tommaso) deve per forza di cose farsi da parte quando Leonardo (Erik Tonelli) rivendica il suo ruolo di padre del bambino atteso da Serena (Miriam Candurro). Bice (Lara Sansone) e Mariella (Antonella Prisco) stanno per buttarsi in una mattinata di shopping selvaggio, ma Guido (Germano Bellavia) potrebbe scombinare i loro piani… Attenzione, lasaràe inizierà alle 20,25 in ...

upas_and_life : RT @ZeusMega: Io che guardo i politici che mi hanno fatto saltare un posto al sole... #upas - Roberto87550555 : @RaiTre perché non avete trasmesso un posto al sole????? - nefelef : @RaiTre perché non avete mandato in onda Un Posto Al. Sole ?? - frida_bandini : RT @picuzzo93: perché sul 3 c’è schifani che parla e non c’è un posto al sole? io vi ammazzo a tutti senza pietà vi mangio il cuore - ansa007 : RT @ZeusMega: Io che guardo i politici che mi hanno fatto saltare un posto al sole... #upas -