Un posto al sole, anticipazioni 15 ottobre: Giulia incastra Marco Modica? (Di martedì 13 ottobre 2020) Giulia sarà sempre più determinata ad incastrare Marco Modica a Un posto al sole. Le anticipazioni relative alla puntata in onda giovedì 15 ottobre, rivelano che la donna dopo aver avuto un riscontro positivo grazie ai falsi profili social che ha creato, ideerà un piano per mettere alle strette l'uomo e chiederà aiuto ad Ornella per metterlo in atto. Nel frattempo, Serena dovrà affrontare un momento difficile della gravidanza con Leonardo che le farà pressioni e cercherà in tutti i modi di insinuarsi nella sua vita nonostante lei gli abbia confessato di non amarlo e di non volerlo al suo fianco.

