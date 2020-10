Ufc, Marvin Vettori affronterà il mitico Jacaré il 12 dicembre (Di martedì 13 ottobre 2020) L'annuncio l'ha dato lui stesso su Instagram, alla sua maniera: un fotomontaggio con la sua faccia su Mister Crocodile Dundee mentre abbraccia un coccodrillo. Il resto della notizia l'ha fatto il tam ... Leggi su gazzetta (Di martedì 13 ottobre 2020) L'annuncio l'ha dato lui stesso su Instagram, alla sua maniera: un fotomontaggio con la sua faccia su Mister Crocodile Dundee mentre abbraccia un coccodrillo. Il resto della notizia l'ha fatto il tam ...

IAmSirPhilip : RT @Gazzetta_it: #Ufc256 nuovo avversario per #Vettori: il 12 dicembre contro il mitico #Jacaré - psbrdx : RT @Gazzetta_it: #Ufc256 nuovo avversario per #Vettori: il 12 dicembre contro il mitico #Jacaré - Gazzetta_it : #Ufc256 nuovo avversario per #Vettori: il 12 dicembre contro il mitico #Jacaré - FattiMarziali : Marvin Vettori vs Jacaré Souza a #UFC256. È questo il più importante incontro della storia delle arti marziali mis… - fight_shield : Cambio di avversario per 'The Italian Dream'! -

Ultime Notizie dalla rete : Ufc Marvin Ufc, nuovo avversario per Vettori: il 12 dicembre contro il mitico Jacaré La Gazzetta dello Sport UFC Fight Night 179 – Anteprima – Moraes Vs Sandhagen

UFC Fight Night 179 Moraes Vs Sandhagen - E' un evento nel quale sia il main che il co main event non possono essere persi, due fight da urlo ...

UFC Fight Night 179 Moraes Vs Sandhagen - E' un evento nel quale sia il main che il co main event non possono essere persi, due fight da urlo ...