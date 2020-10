UEFA Nations League, i risultati della quarta giornata (Di martedì 13 ottobre 2020) UEFA Nations League, calendario, risultati e classifiche. Italia con Bosnia, Olanda e Polonia. ROMA – UEFA Nations League, calendario, risultati e classifiche. Italia inserita nel Gruppo 1 con Bosnia-Erzegovina, Olanda e Polonia. UEFA Nations League, Lega A Di seguito il resoconto completo della Lega A. Gruppo 1 4^ giornataItalia-Olanda (14/10)Portogallo-Bosnia-Erzegovina (14/10) 3^ giornataBosnia-Erzegovina-Olanda 0-0Polonia-Italia 0-0 (la cronaca del match) 2^ giornataBosnia-Erzegovina-Polonia 1-2 (24′ rig. Hajradinovi (B), 45′ Glik, 67′ Grosicki)Olanda-Italia 0-1 (la cronaca del ... Leggi su newsmondo (Di martedì 13 ottobre 2020), calendario,e classifiche. Italia con Bosnia, Olanda e Polonia. ROMA –, calendario,e classifiche. Italia inserita nel Gruppo 1 con Bosnia-Erzegovina, Olanda e Polonia., Lega A Di seguito il resoconto completoLega A. Gruppo 1 4^Italia-Olanda (14/10)Portogallo-Bosnia-Erzegovina (14/10) 3^Bosnia-Erzegovina-Olanda 0-0Polonia-Italia 0-0 (la cronaca del match) 2^Bosnia-Erzegovina-Polonia 1-2 (24′ rig. Hajradinovi (B), 45′ Glik, 67′ Grosicki)Olanda-Italia 0-1 (la cronaca del ...

spaziocalcio : UEFA #NationsLeague: #España KO in Ucraina! #DieMannschaft, solo 3-3 in rimonta #UNL - SimoDiDio : RT @andrealoca77: Inutile dire che un'istituzione di buon senso (quale l'Uefa non è più da tempo) avrebbe annullato questa inutile Nations… - GiacomoGiusti : @andycole_73 @CucchiRiccardo Ripeto. Al posto della Nations League ci sarebbe stato altro e ti saresti trovato a ve… - IlMagodiIos : RT @andrealoca77: Inutile dire che un'istituzione di buon senso (quale l'Uefa non è più da tempo) avrebbe annullato questa inutile Nations… - Eurosport_IT : ?? AGGIORNAMENTO #Coronavirus | #ElShaarawy -