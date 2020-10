Uefa, Ceferin: “Gli Europei si giocheranno e ci sarà il pubblico” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Al momento, stiamo pianificando il torneo esattamente come lo vogliamo. Se a febbraio mi avessi chiesto se sarei stato pronto ad affrontare una pandemia che blocca tutto il mondo, ti avrei preso per un pazzo, ma ora siamo ben preparati, siamo più intelligenti e più forti, perché sappiamo che tutto può succedere”. Lo ha detto il presidente dell’Uefa Aleksandr Ceferin a una emittente tedesca, in relazione alla possibilità che gli Europei 2020, rinviati al 2021, siano a rischio vista la situazione in cui versa l’Europa intera per quanto riguarda la pandemia di coronavirus: “Stiamo pensando a soluzioni senza tifosi, o con il 30%, 50%, 70%. Ma per quanto riguarda questa formula di Euro 2020, voluta da Platini, non ne siamo molto contenti. E’ una grande sfida, ma sono ... Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) “Al momento, stiamo pianificando il torneo esattamente come lo vogliamo. Se a febbraio mi avessi chiesto se sarei stato pronto ad affrontare una pandemia che blocca tutto il mondo, ti avrei preso per un pazzo, ma ora siamo ben preparati, siamo più intelligenti e più forti, perché sappiamo che tutto può succedere”. Lo ha detto il presidente dell’Aleksandra una emittente tedesca, in relazione alla possibilità che gli2020, rinviati al 2021, siano a rischio vista la situazione in cui versa l’Europa intera per quanto riguarda la pandemia di coronavirus: “Stiamo pensando a soluzioni senza tifosi, o con il 30%, 50%, 70%. Ma per quanto riguarda questa formula di Euro 2020, voluta da Platini, non ne siamo molto contenti. E’ una grande sfida, ma sono ...

Covid, l’Uefa fermi le Coppe e le partite delle Nazionali. Priorità ai campionati, altrimenti sarà caos

Programmare la stagione 2020-21 come se il Covid fosse stato uno scherzo di pessimo gusto si sta rivelando una decisione perlomeno spericolata. Soprattutto per l’attività internazionale. Viaggiare, pe ...

