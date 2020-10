Tv, le telecamere di “C’è posta per te” nella certosa di Padula (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPadula (Sa) – Mistero, attesa e sorrisi, nella popolazione della città di Padula dove ieri sera sono giunte le telecamere di Canale 5. telecamere a cui ha fatto seguito il famoso postino inviato del programma “C’è posta per te” condotto in prima serata su Canale 5 da Maria De Filippi. Giunte a Padula, le telecamere di Mediaset hanno sostato per qualche minuto di riprese nell’atrio della bellissima certosa di San Lorenzo, patrimonio Unesco sito nella città di Padula, quest’ultima tra le città europee candidate al titolo di” Città europea della cultura 2021″. Secondo le prime ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Mistero, attesa e sorrisi,popolazione della città didove ieri sera sono giunte ledi Canale 5.a cui ha fatto seguito il famoso postino inviato del programma “C’èper te” condotto in prima serata su Canale 5 da Maria De Filippi. Giunte a, ledi Mediaset hanno sostato per qualche minuto di riprese nell’atrio della bellissimadi San Lorenzo, patrimonio Unesco sitocittà di, quest’ultima tra le città europee candidate al titolo di” Città europea della cultura 2021″. Secondo le prime ...

