"Tutti volete sapere". Giulio Golia e il coronavirus, la Iena rompe il silenzio: le sue condizioni (Di martedì 13 ottobre 2020) Nei giorni scorsi il conduttore de 'Le Iene' Giulio Golia ha annunciato di essere risultato positivo al coronavirus. Tanta la preoccupazione da parte dei suoi fan, che gli hanno augurato subito una pronta guarigione. Ora è tornato a parlare e lo ha fatto attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook. Si è anche immortalato in una foto ed ha voluto tranquillizzare tutte le persone che erano in ansia per le sue condizioni di salute. Il suo messaggio fa tornare il sorriso a tutti. Non ha specificato se è già negativo al virus, anche perché lo scatto sembra sia stato fatto all'interno della sua abitazione. Presumibilmente sta ancora rispettando la quarantena nella speranza che possa ritornare a riprendere al più presto la vita normale, iniziando a lavorare ...

