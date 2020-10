“Tutti quelli che mi sono tromb***…”. GF Vip, Patrizia De Blanck non smette di stupire. Il racconto hot della contessa (Di martedì 13 ottobre 2020) Una scatenatissima Patrizia De Blanck ieri sera alla diretta settimanale del GF Vip che a un certo punto ha detto a microfoni aperti in prima serata: “quelli che mi sono trom**ta me li ricordo tutti!”. La De Blanck sconvolge la nona puntata del Grande Fratello Vip 5. La contessa, alla soglia degli 80 anni ha un cervello tirato a lucido, un’autocritica spietata (“non mi fate i complimenti, lo vedo che sono un ce**o”) e un’autoironia superiore a quella di Woody Allen. Il padrone di casa Alfonso Signorini le fa uno scherzo: “Non ti sei fatta mancare niente, sei stata con gli uomini più belli. Abbiamo scovato un tuo vecchio amore” e dall’altra parte del plexiglas compare un vecchio signore tracagnotto con un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Una scatenatissimaDeieri sera alla diretta settimanale del GF Vip che a un certo punto ha detto a microfoni aperti in prima serata: “che mitrom**ta me li ricordo tutti!”. La Desconvolge la nona puntata del Grande Fratello Vip 5. La, alla soglia degli 80 anni ha un cervello tirato a lucido, un’autocritica spietata (“non mi fate i complimenti, lo vedo cheun ce**o”) e un’autoironia superiore a quella di Woody Allen. Il padrone di casa Alfonso Signorini le fa uno scherzo: “Non ti sei fatta mancare niente, sei stata con gli uomini più belli. Abbiamo scovato un tuo vecchio amore” e dall’altra parte del plexiglas compare un vecchio signore tracagnotto con un ...

