Tutti i tifosi del Mes dimenticano che i fondi per la sanità ci sono già. Ma le regioni non li usano (Di martedì 13 ottobre 2020) L’irresistibile voglia di Mes può giocare brutti scherzi. Si può arrivare persino a scambiare una semplice opzione alternativa di finanziamento come la soluzione di ogni male: niente code per i tamponi, posti in terapia intensiva per Tutti, ospedali avveniristici che spuntano come funghi. Questi alcuni dei miracoli che negli ultimi giorni sono stati attribuiti all’ormai mitologico prestito europeo. Tre giorni fa il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha affermato che “Va subito preso il Mes, il contagio aumenta. Servono soldi non ideologie”. La vice presidente della Camera Mara Carfagna scrive su twitter “Rischiamo un lockdown di fatto. Molti italiani sono e saranno bloccati a casa in auto-quarantena, in attesa del risultato di un tampone per cui hanno fatto 12 ore di fila. Si sarebbe potuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) L’irresistibile voglia di Mes può giocare brutti scherzi. Si può arrivare persino a scambiare una semplice opzione alternativa di finanziamento come la soluzione di ogni male: niente code per i tamponi, posti in terapia intensiva per, ospedali avveniristici che spuntano come funghi. Questi alcuni dei miracoli che negli ultimi giornistati attribuiti all’ormai mitologico prestito europeo. Tre giorni fa il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha affermato che “Va subito preso il Mes, il contagio aumenta. Servono soldi non ideologie”. La vice presidente della Camera Mara Carfagna scrive su twitter “Rischiamo un lockdown di fatto. Molti italianie saranno bloccati a casa in auto-quarantena, in attesa del risultato di un tampone per cui hanno fatto 12 ore di fila. Si sarebbe potuto ...

Asabob20 : Ci tengo a ringraziare tutto lo staff, la società, i miei compagni e non ultimi tutti i tifosi Nerazzurri, siete gr… - NicolaPorro : Da chi invoca l'#esercito per i controlli a chi crea un clima allarmistico. Il commento di @MaxDelPapa ???? - FBiasin : A due ore dalla chiusura del #mercato sono incazzati tutti i tifosi di tutte le squadre. Bene dai... - clikservernet : Tutti i tifosi del Mes dimenticano che i fondi per la sanità ci sono già. Ma le regioni non li usano - Noovyis : (Tutti i tifosi del Mes dimenticano che i fondi per la sanità ci sono già. Ma le regioni non li usano) Playhitmusi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti tifosi Tutti i tifosi del Mes dimenticano che i fondi per la sanità ci sono già. Ma le regioni non li usano Il Fatto Quotidiano EVERTON - Allan: "Provo gratitudine per il Napoli, per il presidente ADL e per i tifosi azzurri"

NAPOLI - "Quando cresci in una comunità in cui la vita è dura, sogni di diventare un calciatore e di offrire una vita migliore ai tuoi genitori, fratelli e sorelle", ha detto il centrocampista Allan ...

Allan racconta lo scudetto mancato: «Noi e i tifosi l'avremmo meritato»

Tutti ci ammiravano. Lo scorso anno abbiamo vissuto un momento ... «Andare via da Napoli scelta mia» «Sono grato al Napoli per quanto fatto lì, al presidente e ai tifosi» ha continuato il ...

NAPOLI - "Quando cresci in una comunità in cui la vita è dura, sogni di diventare un calciatore e di offrire una vita migliore ai tuoi genitori, fratelli e sorelle", ha detto il centrocampista Allan ...Tutti ci ammiravano. Lo scorso anno abbiamo vissuto un momento ... «Andare via da Napoli scelta mia» «Sono grato al Napoli per quanto fatto lì, al presidente e ai tifosi» ha continuato il ...