Tutta la famiglia di Massimiliano Ossini contagiata | il racconto del conduttore

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 13 ottobre 2020)laè stata, i figli, la moglie, i genitori e non sanno come hanno preso il Covid. Ill’ha raccontato a Oggi è un altro giorno spiegando che casualmente hanno fatto il tampone. La figlia di 16 anni doveva andare in Inghilterra per studio e prima di partire volevano essere sicuri che fosse negativa al Covid, invece il risultato dei tamponi ha dato tutti positivi,ladiera stata. Avevano fatto attenzione, magari i figli un po’ meno e racconta che non erano i primi tamponi che facevano. Erano però tutti asintomatici, tranneche ha avuto due giorni ...